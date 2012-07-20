O ve Onun Çocukları...

Yıl 1998 bundan tam 14 sene önce... Hagi'li Romanya eleme gruplarından namağlup çıkıyor, Fransa Dünya Kupasına katılmaya hak kazanıyor. Altın neslin art arda üçüncü Dünya Kupasına katılışı. Zaten Romanya’nın bir Dünya Kupasına son katılışı.
Bilmeyenlere... Romanya Hagi’den önce ( 90’dan önce ) sadece 34,38 ve en son 70’te bir Dünya Kupasına katılmış. Avrupa Şampiyonasına da sadece 1984’da katılabilmiş.
Hagi önderliğinde Romen Milli Takımı 90, 94, 98 Dünya Kupasına sadece katılmakla kalmadı her zaman gruplardan çıktı ve futbollarıyla da zevk verdiler. 90’da Maradona'lı Arjantin’le beraber kaldılar, SSCB’yi yendiler, 94’de Dünya Kupası favorilerinden Kolombiya’yı yendiler, Batistuta'lı Arjantin’i elediler, 98’de İngiltere’yi yendiler.
1998’te Romen Milli Takımı altın çağın zirvesinde olmasına rağmen, Romen ligi karanlık kişilerin elinde çok kötü durumda ve Milli Takım oyuncuları buna isyan ediyor. Aynı zamanda çoğu yurt dışında oynayan takımın yıldızları yatırım yapmak için hükumetten destek istiyor. Ayrıcalık değil sadece adil şartlar istiyor. Ligin durumunu protesto etmek için hatta artık maç yapmamakla tehdit ediyorlar.
Buna karşı bazı basın mensupları oyuncuları artık şımardılar diye eleştiriyor.
1998 Dünya Kupası öncesi efsane kaleci Chilavert'li Paraguay ile maç yapılıyor. Maç sırasında bir dönem Samsunspor forması giymiş kaleci Stelea, hata yapıp gol yedikten sonra kale arkası tribünleri tarafından maç boyunca ıslıklanıyor. Tribünlerin bilmediği şey Stelea'nın ciddi ameliyat geçirmesine rağmen maça çıkmış olması...
Maç sonrası basın toplantısında Hagi yanındaki antrenör Iordanescu’nun sakinleştirme çabalarına rağmen kendini tutamıyor
"Olamaz, sizin yüzünden, basının yüzünden bütün bunlar. Tribünlerin yaptığı sizin yüzünden… Artık Bükreş'te oynayamıyoruz… Nerede oynayalım? Biz Romanya için oynuyoruz... Romanya için oyunuyoruz, ulan!"
"Romanya’da hiçbirşey yok, hiç futbolumuz yok…Romen takımları ne yaptı? Bir tane başarıları bile yok…Söyleyin.. var mı? Bizi rahat bırakın!"
"Bunu hakediyoruz biz. Bizim son 10 yılda buradaki duruma rağmen ekonomik, sosyal vs. yaptıklarımız için... Biz bunu haketmiyoruz."
"Romanya’daki futbol bitecek. Bitecek, size bunu söylüyorum. Sıfır. 2-3 yıl sonra sıfır…!"
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98’den sonra Hagi halkın yoğun ısrarları üzerine Milli Takıma döndükten sonra Romanya Avrupa Şampiyonasına katılıyor. Ingiltere’yi yine son dakikalarda deviriyor. Bundan başka sadece 2008’de çok silik bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonasına katılıyorlar. Hagi’nin söylediği gibi koca bir sıfır var arkada kalan
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1998'den önceki 14 sene Romen futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı dönemi.
1998'den bu güne kadar geçen 14 senede ise Hagi'nin söylediği gibi Romen futbolu çöktü.
Hagi 2001'de futbolu bıraktı. Teknik Direktörlük denedi, bir çok yönetimle anlaşamadı, hatta hadi itiraf edelim. Galatasaray yönetimi satılmış taraftarına "Hırsız Hagi" diye tezahurat da yaptırttı. 2000'lerin ortasında her zaman idolüm dediği Cruyff'tan örnek aldığı fikirle kendine ait futbol okulu açmaya yöneldi.
O okul 2009'da profesyonel bir kulüp oldu.
O okulun çocukları biraz daha büyüdü. 2012'de Romen birinci ligine kadar yükseldiler.
Ve evet, şimdi 3-4 gün sonra ligteki ilk maçlarına çıkacaklar. Romen ligi bu hafta sonu başlıyor. 23 Temmuz 2012'de Hagi'nin takımı Vitorul Constanta ilk maçına kendi sahasında çıkacak. Rakibi de Braşov.
Yıl 2012'de... Romanya'da insanlar Hagi'nin 1998'de ne dediğini yeni yeni anlıyorlar ve o hala Romanya'nın gelmiş geçmiş en büyük kahramanlarından biri.
Onun yarattığı efsanevi yıllar, gurur geceleri... Maradona'yla dalga geçer gibi attığı çalım... geçti gitti.
Zamanında onlara şımarık demişlerdi. Bazı kirli kişilerin tuttuğu basın kışkırtmıştı Romen halkını ve Romen futbolunu ellerinde tutmuşlardı. Hagi yukarıdaki videoda bu yüzden çıldırmıştı.
Karşısındaki bir gazeteciye sen bıyıklı, o bıyıklarını... Yapma! gibi şeyler de söylüyor :) Arada ulan falan diyor kendisini zorla tutmaya çalışıyor.
Şimdi herkes onun aslında o gün ne kadar haklı olduğunu anlıyor.
Ve bütün Romen basını da, halkı da şimdi Hagi'nin çocuklarında umut arıyor. Ajax bir kaç oyuncusunu şimdiden izlemeye başlamış bile...
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Yazarken aklıma geldi. Hagi 40'lı yaşlarında göbeği önde giderken, Galatasaray'ın veteranlar maçından korner direğinin oralardan sıfırdan bir gol atmıştı Simoviç'e... Gol sonrası şaşıran spikere, gülümseyip "YETENEK ÖLMEZ" demişti.
Sanırım Hagi gibi kahramanlar, Hagi gibi karakterler de öyle...
Hagi'yi yenersiniz ama durduramazsınız. Onun hırsı, onun dehası illa bir yerden çıkar.
O çıkmasa, onun çocukları çıkar.
Cruyff'un ismi nasıl ölümsüzse, Hagi'nin ismi de öyle ölümsüz.
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Niye hala bunları yazıyorum... Geçen Hamit hakkında bir yazı yazdım transferi sonrası... Yazının başlığı 'Hagi'den sonra Hamit'... Bir yorum gelmiş. "Yine Hagi yazmışsın, Hamit yaz biraz Hamit" demiş biri... :) Belki haklıdır... Muhtemelen Galatasaraylı değildir, beni sevmiyordur o ayrı ama muhtemelen Galatasaraylı da değildir, yada Hagi'yi hiç izlememiştir.
Benim Hagi'yi unutma şansım yok ki... Bizim Hagi'yi unutma şansımız yok!
Niye hala bunları yazıyorum... Çünkü dün gece rüyamda onun futbola döndüğünü gördüm. Bilinç altıma yerleşmiş ve bu yazıyı yazmak aklıma geldi.
Neden yazıyorum... Çünkü 11 sene sonra bile o bir yerlerde futbola dönüyor. Sizde de dönmüyor mu? Senede iki üç kez. 5-6 ayda bir Hagi'nin futbola döndüğü oluyor mu? ... Evet.
O o kadar büyük sanatçı.
O o yüzden Hagi.
O o yüzden ölümsüz.
O yüzden 'Hagi olmak' ...............
6 yorum:
Her yazını okumaktan zevk alıyorum ama bende senin gibi bir Hagi fanatiğiyim (:
Hagi ile ilgili yazdığın yazılar veya tek bir cümle beni benden alıp Hagi'nin yanına götürüyor sanki (:
İlaveten şunu da demem lazım keşke Hagi'ye A takımı emanet edeceğimize paf takımı emanet etseydik..
Eline sağlık Sinan, bu gözler Hagi'yi hala arıyor ve uzun bir süre de aramaya devam edecek sanırım.
Dünya tarihi manipüle edilmiş ,kandırılmış ,duyguları istismar edilmiş halkların tarihidir.Halada öyle bir güzel edilmekteyizki.
Sinancığım öyle tahmin ediyorum ki hagi yi ilk izlediğin maç çocukluğuna denk gelmiş. O yüzden de çocuksu bir iyimserlikle olaylara bakıyorsun. Hagi gibi kahramanlar ölmez demişsin. Ne kahramanı abi? Hagi dünyanın gidişine yön vermiş bir devlet adamı değil. insanların hayatını kolaylaştıran buluşlara imza atmış bir bilim adamı da değil. Beyin cerrahı veya kalp cerrahı da değil. Onu da bırak çocukları hayata hazırlayan bir ilkokul öğretmeni de değil. Eski bir futbolcudur hepsi o kadar. Yani gösteri dünyasının elemanlarından biridir. Ne kadar başarılı olursa olsun farketmez. Ona kahraman dersek gerçek kahramanlara ayıp olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte basının ona haksızlık yaptığı konusunda seninle hemfikirim. Galatasaraya çok büyük katkı yaptığı konusunda da seninle hemfikirim.
Kahramanlık hakkında çok dar bakıyorsun. Bence Hagi bir devlet liderinden 30 kere daha fazla sevindirmiştir halkını. Milyonlarca insan Romanya'daki baskıdan, fakirlikten vs yılmışken onları yaklaşık 15 sene bu adam sevindirdi belki de en çok.
Ben hayatımda yaşayan hiç kimsenin Hagi'nin futbolu bıraktığı günkü gibi bir saygı gördüğünü hatırlamıyorum.
Hagi gerçek bir kahramandı, Maradona gerçek bir kahramandı.
Sporcular da kahraman olabilir. Hatta beyin cerrahından çok daha fazla kahraman olurlar yani.
Bence kelimenin anlamını tam olarak kavrayamıyorsun kahramanlık sanırım senin sandığın gibi bir şey değil.
Ben blogla yeni tanıştım. Yazılarını okuyorum baştan sona. Hagi mi ? 27 yaşındayım hala benim de rüyalarıma giriyor. Kulağımda müzikle uyuyakaldığım hayata isyan ettiğim zamanlar, hagi çıkıyor, şov yapmıyor, içten duygusal kendi gibi, her yer flu ya da siyah beyaz bir tek o renkli ve temiz. Küfür ediyor ama tertemiz, yürekten, şov yapmıyor ve benim gibi bir futbol aşığı ne olursa olsun hep o sahada ya da yakınlarında...
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