Hagi Olmak vol:1

http://www.youtube.com/watch?v=LAKxBp8wjDM
Böyle diyor Hagi...
Var kafa diyor... 20 sene çalışıyor ben diyor, göt yok...
Giga... Bizde de var hep göt, çalışıyor kafa 20 sene de, hep başka şeylere.
Yetenek var bizde de doğuştan, ama göt yok çalışmaya. Göt var onun için kocaman. Göt olmasa jokey olacak bizim kafa.
Azıcık başarılı olanda var hep göt. Sen çalışıyor 20 sene... Başarı başarı başarı, yok göt.
Ben soruyor Arda'ya...
Diyor bana, ben çabuk değil... Lazım ama çalışmıyor.
Çalışmakla olmaz diyor, lazım başka bir şey...
Sen 20 sene çalışıyor, sen çalışınca 36 yaşında bile oluyor...
Sen 36 yaşında 60 metre dripling yapıyor, sana yetişecek göt yok... 35 yaşında Carlos'un yanından kopup gidiyor sen, göt yok ama yetişemiyor sana!?! Sahi lazım bir de kafa :) 34 yaşında Dortmund sağ kanadını koridor yapıyor sen. Sende yok göt.
Lazım 20 sene çalışmak, göt var onun için işte...
Göt var bizde 23 yaşında 5 metrede önü tıkanıyor, yetenek var ama göt yok 20 sene çalışmak... Çalım attığı adam 3 metrede tekrar önüne çıkıyor, göt var kocaman... 3 sene önce yok göt, yıldız olunca göt var kocaman.
Ben çok seviyor onu, seviyor, kızıyor... İstiyor senin gibi olsun. Göt değil ben, var Galatasaraylı olmak.
Ama Göt de var bizde... Yaz döneminde bol bol konuşmak, çalışacak yok göt. Hep var para konuşmak... Var Galatasaray satsın beni demek... Suçu hocaya atmak var. Barça'ya gitse var Maradona olacağını sanmak...
Sende var çalışmak, Barça'da oynamak. Yetmemek Real'de de oynamak.
Var sen 29 yaşında Galatasaray'a doğru gelmek.
Bir de göt var, 29 yaşında bitmek... Miliç'in ancak götünü izlemek. Yok bir de kafa. Lazım kafa, lazım az konuşmak. Lazım göt, çalışmak.
Sen alıp gidiyor... Sen 20 sene çalışıyor.
Sen Galatasaray'a geliyor, Real'den, Barça'dan, geliyor götü kırık Galatasaray'a sen. Yapmıyor götlük... Biraz var göt oynamamaktan. İyi oynayamıyor sen baştan...
Deliriyor, yerden yere atıyor kendini sen... Şort yırtılıyor senin 1996'da ben hiç unutmuyor. Topu kaybediyor sen, deliriyor, atıyor kendini yere adamın önüne, ben unutmuyor hiç.
Ben var Galatasaraylı, unutmuyor.
Sen diyor mağlubiyete ağlamayan, büyük olamaz. Unutmuyor ben!
Sen! Koskoca sen ulan! Çalışmaktan yorulduğun için bırakıyor futbolu... Kendini yapamıyor, başaramıyor, kötüleşiyor, küçülüyor görmeye dayanamayacağın için...
Var sende kocaman yürek.
Var kafa sende, lazım... Var ama yürek sende hepsinden önce...
Var sende! Sende var.
Var onun için 'Hagi olmak' sen! Gece 03'te yazdırmak bana bu yazıyı.
Unutamamak var ben! Ben var sevgilime yazmamak gece 3'te! Yok senin gibi başkası o yüzden...
O yüzden sen 'Hagi olmak'!
7 yorum:
Ellerine ağzına sağlık abi , mükemmel olmuş ardı arkası kesilmesin şu Hagi yazılarının :) yaz ki öğrensinler kimin ne olduğunu
Ellerine sağlık.. Seni ve yazılarını keşfetmek çok güzel oldu.
CHaTLak: Sağolasın
hahah cok guzel video daha once de izlemistim. bi beyin bedava demedigi kalmis haginin =)
Abi sen ne müqemmL bşysiN yha cocukLuqumdan beri acaib faNatiqiMdir böyLe yazıLar okumadım ben yha böyLe içden böyLe deriNden böyLe takım sevdası arMa sevdası duyaN aLLah razı oLsn abi 3saatde oKusam 4 saatde okusam oKuyorumm :) tşK ediyorum devamlarını bekliyorum.
KücüqqeN 2.BabaMdı ''Haqi'' beNm için ..
videoyu tekrar yükleme imkanın varmı usta
ellerine sağlık bu arada
Uyarın için teşekkürler adsız yükledim
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