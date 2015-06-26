26 Haziran 2015 Cuma
Gavurlar vs Türkler
Malum Milli aradayız. Yada milli travmada, heyecanda, duygu selinde...
Neyse milli maç var işte, milli duygularımız havalarda her zamanki gibi.
Arada geliyorlar ya bize... Vatan millet Sakarya oluyoruz ya! O dönemdeyiz işte.
O dönemi çok güzel anlatan, çok güzel yazılmış bir yazı okudum bu adreste
http://kontratak.blogspot.com/2009/03/bi-milli-mac-aras.html
Önce o yazıyı okumanızı tavsiye edip sonra onunla bağdaşan şu anımı okuyun ve biraz eğlenin istiyorum...
Zamanında Lüleburgaz'dan 4 arkadaş Eskişehir'e gitmişiz aynı evde kalıyoruz. Birinci sınıfta bu arkadaşlardan ikisi sınıfta kaldı. Biri ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okulu bıraktı diğeri devam etti.
Okulu bırakan arkadaş, çocukluktan bildiği kapı pencere takma işini yapmak için sanayide işe girdi.
2. sınıfın ara tatilinde bizler döndük memlekete ve bu arkadaşı da alıp gittik bir şeyler içmeye, muhabbete...
Çocuk çökmüş, ağladı ağlayacak. Allah benim belamı versin neden kaldım sınıfta diye yakınıyor...
Haklı tabi... (Ahh Eskişehir ahh)
"Neyse oğlum abartma boşver" vs moral vermeye çalışıyoruz ama nafile.
"Abi size bir şey anlatacağım, başkada bir şey demem" dedi.
-Eee anlat
-Abi bir gün benimle çalışan eleman geldi. "Emre be sen bu işlerden anlarsın bir şey soracağım" dedi. "Sor" dedim. "Aga be bizim Türkler, gavurlarla oynarken neden hep hakemler de gavur oluyor? Neden Türk olmuyor?"
(biz bütün şaşkınlığımız ve idrak edemeyişimizle)
- Nasıl yani
- Oğlum ne nasıl? Bu adam 20 yaşında ve dünyada iki ülke var sanıyor. Biri Gavurlar, biri Türkler...
- Vay anasını...
- (Garsona) Hocam bize bir büyük getirebilcen mi?
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3 yorum:
ee aga iyi güzel komikte, bu kızana anlatmıştır umarım böyle olmadığını:)) sadece üüühh diyorum bu olaya :)))
Anlatamamıştır sanmam :) Yarın Lüleburgaz'a gidiyorum. Emre ile maçı izleriz artık sorarım ona oğlum sen bu çocuğa işin aslını söylemişmiydin diye :)
muhaha :D çok güldüm ya. hakkatten bi büyük içilesi olaymış :D
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